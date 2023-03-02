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  4. Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü! Ay halesi olduğu ortaya çıktı

Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü! Ay halesi olduğu ortaya çıktı

02.03.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından 11 il etkilenmiş, on binlerce vatandaş da hayatını kaybetmişti. Deprem nedeniyle binlerce insan evinden olmuştu. Depremin en çok etkilediği şehirlerden olan Hatay'da ise dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Deprem bölgesinde pek çok vatandaşın dikkatini çekerek tedirginlik oluşturan görüntünün Ay halesi olduğu anlaşıldı.

Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü! Ay halesi olduğu ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede vatandaşlar, Ay'ın etrafındaki halkayı görünce tedirginlik yaşadı. Yeni bir deprem olacağı hissine kapıldıklarını belirten vatandaşların gördüğü Ay'ın etrafındaki çember sosyal medyada da gündem oldu. Yaşanan durumun bir doğa olayı olduğu ve Ay halesi olduğu anlaşıldı.

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Ay'ın bu halini ilk kez gördüğünü ifade eden Erkan Çalışkan, "Deprem bölgesi olan İskenderun'da yaşıyoruz. İlk defa Ay'ın bu halini gördük. İlk başta şaşırdık. Daha sonra internette yaptığımız araştırmalar sonucu mevsimsel olarak böyle olduğunu öğrendik" dedi.

AY HALESİ

Yükseklerdeki buz kristallerinin altıgen formu, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Ay'dan farklı açılarla gelen ışıklar buz kristallerine ulaştıktan sonra kırılarak dairesel halkalar oluşturuyor. (İHA)

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Hatay gökyüzü

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