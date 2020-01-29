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Deprem bölgesinde yarı yıl tatili uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Bakanlar, Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama yapıyor.

Deprem bölgesinde yarı yıl tatili uzatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasından satır başları:

Kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olayı olmadı. Tüm güvenlik görevlilerimize, kolluk kuvvetlerimize asayişi temin ettikleri, vatandaşımızın el birliği içinde asayişin oluşmasında katkısı olduğu için teşekkür ederim:

Hem yıkılan binalar, hem bizim yıktıklarımızla ilgili ödemeler başlayacak demiştik. Dün itibariyle ödemeleri başlattık, bankalar gece 12’ye kadar açık.

DEPREM BÖLGESİNDE YARIYIL TATİLİ UZADI

3 Şubat’ta Elazığ’ın tamamında açılacak okulların 10 Şubat’a, aynı zamanda Malatya’da 3 Şubat’ta açılacak okulların Doğanyol, Pötürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat’ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır.

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