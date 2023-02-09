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Deprem bölgesindeki yakınımın durumunu nasıl öğrenirim, hangi hastanede? e-Nabız Doğal Afet Bilgilendirme ekranı!

09.02.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakınları deprem bölgesinde enkaz altından çıkarılan vatandaşlar onların sağlık durumunu ve hangi hastanede yattığını nasıl öğreneceklerini öğrenmek istiyor. e-Nabız'ın internet sitesinde; 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme ilişkin yazılı açıklama yayımlandı. Birçok kişi "Deprem bölgesindeki yakınımın durumunu nasıl öğrenirim?", "Deprem bölgesindeki yakınım hangi hastanede?" sorusunu araştırıyor. İşte e-Nabız Doğal Afet Bilgilendirme ekranı...

Deprem bölgesindeki yakınımın durumunu nasıl öğrenirim, hangi hastanede? e-Nabız Doğal Afet Bilgilendirme ekranı!

Yakınları deprem bölgesinde enkaz altından çıkarılan kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki depremden etkilenenlerin bulundukları hastaneye ve sağlık durumu bilgilerine e-Nabız'dan ulaşılabilecek. e-Nabız'daki Doğal Afet Bilgilendirme alanı ile anne, baba, eş, kardeş ya da çocuğun sağlık durumuna ilişkin genel bilgilendirme yapılması amaçlanıyor. İşte e-Nabız Doğal Afet Bilgilendirme ekranı...

DEPREMZEDENİN HANGİ HASTANEDE OLDUĞUNU NASIL ÖĞRENİRİM?

Depremde enkaz altından kurtarılan kişilerin sağlık durumu ve bulundukları hastane bilgilerine e-Nabız'dan bakılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki depremden etkilenenlerin birinci ve ikinci derece yakınları e-Nabız'ın internet sitesinden bilgilere erişebilecek.

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e-Nabız'ın internet sitesinden yapılan duyuru şu şekilde:

''Ülkemizde 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle ilişkili olarak yakınlarınızın sağlık durumu ve bulunduğu sağlık kuruluşu hakkında bilgi almanız amacıyla e-Nabız profilinize Doğal Afet Bilgilendirme alanı eklenmiştir

Söz konusu alan ile yakınlarınızın (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) afetle ilişkili sağlık durumlarına dair genel bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

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Yakınınızın sağlık durumu hakkında e-Nabız üzerinden sunulan bu bilgiler kesin olmayıp tüm sağlık personelinin ve vatandaşlarımızın seferber olduğu bu süreçte bilgi akışını sağlamak amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır. Yakınlarınızın sağlık durumuna ilişkin bilgileri ilgili sağlık kuruluşundan teyit etmeniz rica olunur.''

E-NABIZ DOĞAL AFET BİLGİLENDİRME EKRANI

E-NABIZ DOĞAL AFET BİLGİLENDİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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