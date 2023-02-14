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Deprem bölgesinden 30 bin dolarlık gümüş çaldılar, "Gümüşün ayarı kaç?" sorusunu yanlış cevaplayınca yakalandılar

14.02.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin yıktığı illerden Kahramanmaraş'ta, girdikleri gümüşçü dükkanından 30 bin dolar değerinde gümüş takı çalan 3 şüpheli, bölgede görev yapan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Kendilerini 'kuyumcu' olarak tanıtmaya çalışan şüpheliler, polisin "Gümüşün ayarı kaç?" sorusunu yanlış cevaplayınca yakayı ele verdi.

Deprem bölgesinden 30 bin dolarlık gümüş çaldılar, "Gümüşün ayarı kaç?" sorusunu yanlış cevaplayınca yakalandılar

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de deprem bölgelerine yönlendirildi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde görev yapan polis ekipleri, depremzede ailelere yardım yaparken, ellerinde valizlerle giden 3 kişiden şüphelenerek kontrol etti.

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M.K., A.K. ve H.B., ilçede kuyumcu olduklarını, iş yerlerinden gümüş malzemelerini aldıklarını söyledi. Polis ekipleri de taşıdıkları valizin temiz olmasından şüphelenerek, "Gümüşleriniz kaç ayar?" diye sordu. Şüphelilerin "2 bin ayar" cevabı üzerine 3 kişi, gözaltına aldı.

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Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

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Suçlarını itiraf eden şüpheliler, ifadelerinde, gümüş malzemeleri 'Hakan Gümüşçülük'ten aldıklarını dile getirdi. Bunun üzerine polis, iş yeri sahibi Hakan Akgüngör'e ulaşarak çalınan malzemeleri teslim etti.

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Polis ekiplerine teşekkür eden Akgüngör, "Burada 22 kilogram ürün vardı. Yaklaşık 30 bin dolar değerinde ürünüm var. Allah, polislerimizden razı olsun" dedi.

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Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

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deprem Hırsız Kahramanmaraş Gümüş

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