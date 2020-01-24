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Deprem bölgesine çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:59 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırıkkale, Çorum ve Çankırı’dan da çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 20.55’te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırıkkale, Çorum ve Çankırı’dan da çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 20.55’te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi. Çok sayıda ölü ve yaralanın olduğun deprem birçok ilde hissedildi.

Çok sayıda ekip sevk edildi
Elazığ’da depremin yaralarını sarmak ve depremzedelere yardım etmek amacıyla Türkiye’nin birçok ilinden AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilirken Kırıkkale, Çorum ve Çankırı’dan da çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.

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