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Deprem bölgesine giden Eser Yenenler'den alkışlanacak hareket! "Sabaha kadar dertleştik"

23.02.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen deprem Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere, çevredeki birçok ili etkiledi. Depremin binlerce binayı yıkmasının ardından yaralı ve ölü sayısı güncellenmeye devam ederken birçok ünlü isim, deprem bölgesine maddi manevi yaptığı yardımlarıyla yeniden anıldı. Deprem bölgesine giden Eser Yenenler o paylaşımıyla "Helal olsun" yorumları aldı.

Deprem bölgesine giden Eser Yenenler'den alkışlanacak hareket! "Sabaha kadar dertleştik"

Türkiye, Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya devam ediyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar, 3 Adam gibi yapımlarla adından söz ettiren Eser Yenenler, bölgeye gidip depremzedelere destek verdi. Ünlü isim Yenenleri o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"SABAHA KADAR DERTLEŞTİK"

Ateş başında bir depremzedeyle oturan Yenenler, "Sabaha kadar dertleştik Remziye teyze ile... Oğlu gibi bilirmiş beni... Gibisi kalktı dün gece…" diye yazdı.

Deprem bölgesine giden Eser Yenenler'den alkışlanacak hareket!

Yenenler'in o paylaşımına "Helal olsun", "Allah razı olsun sizden" gibi yorumlar geldi.

Deprem bölgesine giden Eser Yenenler'den alkışlanacak hareket!

Yenenler bir başka paylaşımında depremzedelerle ateş başında olduğu, çocuklarla vakit geçirdiği ve çadırın içinde olduğu kareleri aktardı.

Deprem bölgesine giden Eser Yenenler'den alkışlanacak hareket!

O karelere, "Sanatçıların desteği halkımıza iyi gelecek. Destekleyen herkesten Allah razı olsun", "Yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" gibi yorumlar geldi.

Deprem bölgesine giden Eser Yenenler'den alkışlanacak hareket!


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deprem Eser Yenenler yardım ele

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