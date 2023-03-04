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  4. Deprem bölgesine gidiyordu! İş makinası yüklü tır alevlere teslim oldu

Deprem bölgesine gidiyordu! İş makinası yüklü tır alevlere teslim oldu

04.03.2023 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Pazarcık’a doğru seyir halinde olan iş makinası yüklü tır Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde alevlere teslim oldu. Tırın çekici kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Deprem bölgesine gidiyordu! İş makinası yüklü tır alevlere teslim oldu

Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sakarya geçişi Karaman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kahramanmaraş Pazarcık’a doğru seyir halinde olan Aydın Şen idaresindeki iş makinası yüklü tır henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

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ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Dumanları fark ederek aracı emniyet şeridine çeken sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Jandarma Otoyol Trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler tırın alev alan çekici kısmına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi neticesinde yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Öte yandan, tır sürücüsü Aydın Şen aracın alev aldığı anları anlattı. Şen, “Biranda dumanlar yükseldi ondan sonrasında durdum. İstanbul’dan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gidiyordum. İş makinası götürüyordum. İş makinasında maddi hasar yok ama aracın çekici kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi” şeklinde konuştu. (İHA)

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