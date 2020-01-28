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Deprem bölgesine gönderilen yardım kolisinde annenin duygulandıran notu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremde, vatandaşların yaralarının sarılması için İzmir’in Kınık ilçesinde de başlatılan yardım kampanyası sırasında paketin içinden çıkan bir not duygulandırdı.

Deprem bölgesine gönderilen yardım kolisinde annenin duygulandıran notu

Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremde, vatandaşların yaralarının sarılması için İzmir’in Kınık ilçesinde de başlatılan yardım kampanyası sırasında paketin içinden çıkan bir not duygulandırdı. Bir anne tarafından yazıldığı tahmin edilen ve çocuk bezi üzerine iğnelenen, "Yenisini alacak param yoktu. Kızıma aldığım paketi gönderdim, geçmiş olsun kardeşim. Allah sizlere sabır ve şifalar versin" şeklindeki yazı herkesi duygulandırdı.
Elazığ’da 37, Malatya’da 4 vatandaşın öldüğü 6.8 şiddetindeki depremin ardından İzmir’in Kınık ilçesinde de yardım kampanyası başlatıldı. Kınık Belediyesi tarafından başlatılan ve depremzedelerin yaralarının sarılmasının amaçlandığı kampanya yoğun ilgi gördü.
Poyracık ve Yayakent hizmet binalarında toplanan yardımlar, Kınık Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli tarafından düzenleniyordu. İsmi bilinmeyen bir vatandaş tarafından bırakılan yardım poşeti açıldığında, içerisinden çocuk giysileri ve açılmış çocuk bezi paketi çıktı. Personellerinden biri çocuk bezi üzerine iğnelenen yazıyı fark etti. "Yenisini alacak param yoktu. Kızıma aldığım paketi gönderdim, geçmiş olsun kardeşim. Allah sizlere sabır ve şifalar versin" şeklindeki yazıyı okuyanlar ise duygulandı.
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, şöyle konuştu:
"3 gündür Kınık halkının çok yoğun bir ilgisi ile karşı karşıya kaldık. Vatandaşlarımız ellerinden geldiğince deprem bölgesine yardım etmeye çalışıyor. Yeni açtığı ve kızına kullanacağı çocuk bezini kendisinden daha fazla ihtiyacı olduğunu düşündüğü depremzedelere gönderen bu annemizin yardımı halkımızın felaket anında ne kadar yardımsever olduğunun en ufak bir göstergesidir. Tüm Kınık halkına teşekkür ederim."

Deprem bölgesine gönderilen yardım kolisinde annenin duygulandıran notu

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