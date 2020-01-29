HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem bölgesini ziyaret eden evlat nöbetindeki aileler izlenimlerini anlattı

Deprem bölgesini ziyaret eden evlat nöbetindeki aileler izlenimlerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ve HDP’yi sorumlu tutarak il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, Elazığ’da depremzedelerin kaldığı çadır kenti ziyaret ettikten sonra Diyarbakır’a dönerek eylemlerine devam etti.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ve HDP’yi sorumlu tutarak il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, Elazığ’da depremzedelerin kaldığı çadır kenti ziyaret ettikten sonra Diyarbakır’a dönerek eylemlerine devam etti. Aileler depremzedelerin acılarını paylaştıklarını belirterek, orada devletin büyüklüğünü gördüklerini söyledi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP’yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, Elazığ’da depremzedelerin kaldığı çadır kenti ziyaret ettikten sonra geldikleri Diyarbakır nöbetlerine devam etti.
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan er Adil Kavaklı’nın annesi Cennet Kavaklı dün Elazığ’a gittiklerini söyledi. Kavaklı, "Depremzede vatandaşları ziyaret etmek için Elazığ’a gittik ve orada hastanede yatan yaralılar ile çadırda bulunan vatandaşları ziyaret ettik. Çok zor durumdaydılar. Bizim yüreğimiz parçalandı ve ben hiç dayanamadım. Atkı, bere ve eldiven işlemiştik çadırda dağıttık, çok mutlu oldular. Buradan tekrar ölenlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum ve buradan Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Diyarbakır ve Elazığ valilerine, komutanlarımız ve polisimize çok teşekkür ediyorum. Onlar sağ olup var oldukça bizim sırtımız asla yere gelmez ve biz hiç zorluk çekmeyiz" dedi.

Çocuklara atkı, bere ve eldiven götürdüler
PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya da, "Biz Elazığ’da hastaneye gittik ve yoğun bakımda yatan hastaları ziyaret ettik. Ben orada bir hastaya Türk bayrağı hediye ettim. İnşallah tez zamanda hastaneden çıkıp ailelerine kavuşurlar. Daha sonra bizimde çorbada bir tuzumuz olsun diye çadırları gezdik o çocuklara atkı, bere ve eldiven götürdük. Kendi ellerimizle çocuklara verdik. Elazığ çok soğuktu ben gece uyuyamadım. O insanları ve fakirliği görünce çok üzüldüm, ama ben orada devleti görünce umudum yeşerdi. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, milletvekillerine ve Diyarbakır ile Elazığ valisi ve eşine teker teker teşekkürlerimiz arz ediyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir? Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir?
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Üs bölgelerinin güvenliği ondan sorulacakÜs bölgelerinin güvenliği ondan sorulacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki 'Robin Hood' bu kez Elazığ'da ortaya çıktı

'Robin Hood' şimdi de Elazığ'da ortaya çıktı

TSK'ya Aselsan imzası! Üs bölgeleri 'Sarp' ile korunacak

Üs bölgelerinin güvenliği ondan sorulacak

Son dakika! İstanbul'da ünlü mekandaki tecavüz girişimi olayında flaş gelişme

Ünlü mekandaki tecavüz girişimi olayında flaş gelişme

Şişli'de mucize kurtuluş

Şişli'de mucize kurtuluş

İstinaf Mahkemesinden 'Boydak' kararı!

Mahkemeden 'Boydak' kararı!

İstanbul'da üvey anne dehşeti! Kaynar suyu başından aşağı döktü

Üvey anne dehşeti! Kaynar suyu başından aşağı döktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.