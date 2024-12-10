Deprem bölgesinin 2. büyük şantiyesi! Bakan Kurum: '7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesinin kurulu olduğu Antakya’nın Dikmece Mahallesi’nde 608 blokta 10 bin 335 konut inşa ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burası Hatay Dikmece. 174 ayrı alanda, 1900 şantiye… 7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor. Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için” ifadeleriyle bölgeden görüntüler paylaştı.

174 ayrı alanda,

1900 şantiye…



7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor.



Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için.



Burası Hatay Dikmece. pic.twitter.com/efM74EyjQs — Murat KURUM (@murat_kurum) December 10, 2024



Hatay’da bugüne kadar 32 bin 160 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 44 bin 227’ye yükselecek. 2025 yılı sonunda ise 158 bin 169 konut ve iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.