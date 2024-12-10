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  4. Deprem bölgesinin 2. büyük şantiyesi! Bakan Kurum: '7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor'

Deprem bölgesinin 2. büyük şantiyesi! Bakan Kurum: '7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.12.2024 18:31
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6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da konut inşaatları hızla devan ediyor. Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada "7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor. Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için" paylaşımında bulundu.

Deprem bölgesinin 2. büyük şantiyesi! Bakan Kurum: '7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesinin kurulu olduğu Antakya’nın Dikmece Mahallesi’nde 608 blokta 10 bin 335 konut inşa ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burası Hatay Dikmece. 174 ayrı alanda, 1900 şantiye… 7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor. Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için” ifadeleriyle bölgeden görüntüler paylaştı.

 
Hatay’da bugüne kadar 32 bin 160 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 44 bin 227’ye yükselecek. 2025 yılı sonunda ise 158 bin 169 konut ve iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Hatay Murat Kurum
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