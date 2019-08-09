Deprem, Burdur'da 28 konutta hasara neden oldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Valiliği, dün Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli 6.0 büyüklüğündeki depremde, kentte toplam 28 konutta hasar meydana geldiğini açıkladı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, Denizli'nin Bozkurt ilçe merkezli 6,0 büyüklüğündeki depremin Burdur'da şiddetli hissedildiği kaydedildi. Deprem sonrası sağlanan koordinasyon kapsamında ilçe kaymakamları, jandarma ve emniyet birimleri ile AFAD İl Müdürlüğü'nce hızlı bilgi toplama çalışması yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Aynı zamanda deprem merkezine en yakın yerleşimlerimizin bulunduğu Yeşilova ilçemiz genelinde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından alanda tarama faaliyeti yapılmıştır. Bu faaliyet esnasında alınan bütün ihbarlar dikkate alınmıştır. Gece saatlerinde sonuçlanan çalışmalar neticesinde AFAD İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yıkılan konut bulunmadığı, herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi. İl merkezinde 1, merkeze bağlı bir köyümüzde 1, Yeşilova ilçesine bağlı 6 köyde ise 26 konutta hasar bulunduğu belirtilmiştir. Ön hasar tespiti yapılan söz konusu toplam 28 konut ile ilgili olarak 9 Ağustos Cuma günü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'müz bünyesinde oluşturulan 3 teknik ekip tarafından mahallinde hasar tespit çalışması gerçekleştirilecektir."

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