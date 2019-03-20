Deprem Burdur’da da hissedildi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem Burdur ve ilçelerinde de hissedildi.

Burdur’un Denizli il sınırına yakın Gölhisar, Yeşilova, Çadır, Tefenni ve Karamanlı ilçelerinde hissedilen depremle ilgili üzücü haber gelmediğini söyleyen Burdur Valisi Hasan Şıldak "Burdur ilinde hafif, ilçelerde yoğun hissedilen depremde can ve mal kaybımız olmaması bizleri sevindirdi. Meydana gelen deprem Gölhisar, Yeşilova ve Tefenni ilçelerimizde hissedildi" dedi.

