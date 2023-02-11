Deprem çantası nerede durmalı, nereye konmalı? Deprem çantasına ne konur? İşte hayat kurtaracak bilgiler

Türkiye, pek çok afet türünün sıkça yaşandığı bir ülke. Deprem, heyelan, sel, çığ gibi birçok doğa kaynaklı afetle karşı karşıya kalınıyor. Türkiye, Küresel Risk Endeksi’nde 191 ülke arasında 45’inci sırada yer alıyor. 5,0 endeks puanı ile “yüksek risk” grubundaki ülkeler arasında bulunuyor. Kahramanmaraş depremi sonrasında vatandaşlar deprem çantası hazırlamaya başladılar. Peki deprem çantasına ne konur? Deprem çantası nerede durmalı?
Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınız için bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatı için önemlidir.
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
Deprem çantası yani Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil genel olarak bulunduğunuz ortamlarda olmalıdır. Deprem çantası her an deprem olacakmış ve o çantaya ihtiyacınız olacakmış gibi kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanmalıdır.