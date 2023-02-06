Deprem çantasına konulması gereken yiyecekler

Deprem çantasına temel ihtiyaçlarımızı giderecek malzemeleri koymak gerekiyor. Az ve etkili malzemeler ile deprem anında hayatta kalmak mümkün olabiliyor. Deprem çantasına battaniye, giysi, ayakkabı, ilaçlar, düdük, el feneri, yedek piller, şarj aleti ve bataryalar, para, ilk yardım gereçleri, çakmak, değerli belgeler gibi eşyaların yanı sıra bolca su ve yiyeceklerin konulması da hayati önem taşıyor.

Deprem çantasına koyulacak bu yiyeceklerin uzun süre bayatlamamaları, dayanıklı ve enerji veren türden olmaları gerekiyor.

DEPREM ÇANTASINA KONULMASI GEREKEN YİYECEKLER

KURUYEMİŞ

Enerji veren kuru yemişler çantada çok fazla yer de kaplamayacak ve zor durumlarda açlık hissini bastırmanıza yardımcı olacaktır.

KONSERVE YİYECEKLER

Uzun süre dayanacak olan çeşitli konserve yiyecekler de çabuk bozulmadığı için tercihlerinizden biri olabilir. Enerji veren yer fıstığını da bu noktada tercih edebilirsiniz.

KURU MEYVELER

Yaş meyvelerin çürüme, bozulma, ezilme riski olduğu için kuru meyveleri tercih edebilirsiniz. Kuru kayısı, kuru incir gibi yiyecekler tıpkı kuru yemişler gibi sizi zor zamanlarda enerjik tutacaktır.

BİSKÜVİ VE KRAKERLER

Çantaya kolaylıkla sığdırabileceğiniz bisküvi, çubuk kraker gibi yiyecekler de deprem sonrası açlığınızı bastıracaktır.

PROTEİN BAR

Lif, omega yağ asitleri, kalsiyum ve protein açısından zengin olan hazır satılan atıştırmalık protein barlar size zindelik verecektir.

Vücudun enerji ve şeker ihtiyacını karşılayacak olan çeşitli meyve suları susuzluğunuzu gidermek için mutlaka deprem çantanızda olmalı.

SU

Ve tabii ki en önemlisi yaşam kaynağımız olan su! Deprem çantanıza bol bol plastik şişelerde temiz su koymayı sakın unutmayın!

