Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası uyarısı: Hayatınızı kurtarabilir

Yavuz Bayram, yaptığı açıklamada, "Deprem esnasında kesinlikle kaçabileceğimiz yer yakın değilse bulunduğunuz yerde depremin geçmesini beklemeniz gerekiyor. Yani ben kaçayım bir an önce derseniz, büyük ihtimalle depreme merdiven boşluğunda veya asansörde yakalanacaksınız. Buralar binanın en zayıf tarafları. Dışarı çıkmaya imkanınız olmayacak.

DEPREM GEÇMEDEN DIŞARI ÇIKMAYIN! ÖNCE HAYAT ÜÇGENİNE ODAKLANIN

Bulunduğunuz yerde çök, kapan, tutun dediğimiz, basit hedef küçültmeler var. Yine binanın içinde daha önceden belirleyebileceğimiz binanın sağlam yerleri, sağlam eşyalar, binanın neresinde durursak bize hayat üçgeni sağlar. Bunları daha önceden belirlememiz gerekiyor ve oraya hedefimizi küçültmemiz lazım. Böylece depremin geçmesini sağladıktan sonra bir an önce dışarı çıkmamız gerekiyor. Evinizde mutlaka deprem çantası bulundurun" dedi.

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER

Acil durum çantası olarak da bilinen deprem çantasının ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Peki, ihtiyacınız olan farklı kategorilerden malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantasının içerisinde neler olmalı? İşte, deprem çantasının içerisinde olması gerekenler: