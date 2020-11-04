Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası uyarısı: Hayatınızı kurtarabilir

Yavuz Bayram, yaptığı açıklamada, "Deprem esnasında kesinlikle kaçabileceğimiz yer yakın değilse bulunduğunuz yerde depremin geçmesini beklemeniz gerekiyor. Yani ben kaçayım bir an önce derseniz, büyük ihtimalle depreme merdiven boşluğunda veya asansörde yakalanacaksınız. Buralar binanın en zayıf tarafları. Dışarı çıkmaya imkanınız olmayacak.
Bulunduğunuz yerde çök, kapan, tutun dediğimiz, basit hedef küçültmeler var. Yine binanın içinde daha önceden belirleyebileceğimiz binanın sağlam yerleri, sağlam eşyalar, binanın neresinde durursak bize hayat üçgeni sağlar. Bunları daha önceden belirlememiz gerekiyor ve oraya hedefimizi küçültmemiz lazım. Böylece depremin geçmesini sağladıktan sonra bir an önce dışarı çıkmamız gerekiyor. Evinizde mutlaka deprem çantası bulundurun" dedi.
Acil durum çantası olarak da bilinen deprem çantasının ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Peki, ihtiyacınız olan farklı kategorilerden malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantasının içerisinde neler olmalı? İşte, deprem çantasının içerisinde olması gerekenler:
-En az 72 saat yetebilecek miktarda su
-En az 72 saat yetebilecek bozulmayan yiyecekler (konserve, bisküvi vb.)
-İlk yardım çantası
-Çadır
-Battaniye
-Uyku tulumu
-Yedek pilleri ile beraber kullanışlı bir el feneri
-Telefonunuzun şarj aleti (taşınabilir ve kablolu)
-Mevsim şartlarına uygun giysiler (şapka, çorap, yağmurluk, kazak vb.)
-Bir miktar para
-Kullandığınız ilaçlar
-Battaniye
-Kalem ve kağıt
-Çok amaçlı çakı
-Çakmak
-Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu defter ya da dosya
-Islak mendil, tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için poşet gibi hijyen ürünleri ve dezenfektan ürünler
İHA
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