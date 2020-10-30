Deprem çantasında neler olmalı? İşte AFAD’ın paylaştığı deprem çantasında olması gerekenler

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların deprem konusunda endişeleri arttı. Alınması gereken önlemleri araştıran vatandaşlar deprem çantası hazırlığıyla ilgili de araştırma yapıyor. AFAD konuyla ilgili olarak web sitesinde vatandaşları bilgilendirici öneriler paylaşıyor. İşte AFAD’ın verdiği bilgiler doğrultusunda deprem çantası malzemeleri
Çok sayıda vatandaş tarafından depremin ardından ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemelerin bulunduğu çantalar hazırlama konusunda araştırmalar da hızlandı. Deprem çantasında neler olur diye merak eden vatandaşlara yönelik AFAD’ın internet sitesinde detaylı bilgiler bulunuyor. Depremin ardından ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana dek acil ihtiyaçlar ve değerli evrakların saklanması için bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlanması bazen vatandaşların hayatını kurtarabilecek nitelikte oluyor.
Çantada ihtiyaç duyulabilecek malzemelere ek olarak sorumlu olunan bebek, yaşlı, engelli bireyler ve evcil hayvanlar için de gerekli ihtiyaçların bulunması gerekiyor. Afetin ardından acil ihtiyaçları, yiyecek ve içecekleri temin edebilecek yerlere ulaşamama riski olduğu için çantada bu detayları atlamamak gerekiyor. Aynı zamanda çantanın kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunması da önem taşıyor. Buna ek olarak çanta içindeki tüm malzemelerin belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve yiyeceklerle içeceklerin bozulmadığından emin olunması gerekiyor. Peki, deprem çantasında neler bulunur? İşte deprem çantası listesi
Deprem çantasına ne koyulur konusunda AFAD’ın önerilerine göre gıda olarak yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını engelleyen ve çabuk bozulmayan konserve, kuru meyve, tahin-pekmez ve meyve suyu gibi gıdalara çantada yer verilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra deprem çantası nasıl hazırlanır ile ilgili olarak çantada hemen akla gelmeyecek ama mutlaka bulunması gereken önemli belgelerin fotokopilerine de yer verilmesi öneriliyor. Bunlar arasında kimlik kartları, tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diploma, pasaport, banka cüzdanı ve evcil hayvan sağlık karnesi gibi belgeler yer alıyor.
Giyecek olarak iç çamaşırı, iklime uygun kıyafetler, çorap ve yağmurluk bulundurulması önerilirken her aile üyesine yetebilecek kadar da içme suyu alınması tavsiye ediliyor. Hijyen malzemeleri de önem taşıyor. Sabun, dezenfektan, diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil, tuvalet kağıdı ve hijyenik ped gibi hijyen malzemelerine de yer verilmesi gerekebiliyor. Bunlara ek olarak ilk yardım çantası, uyku tulumu ya da battaniye, kağıt, kalem, çakı, düdük, küçük makas, pilli radyo, el feneri ve yedek pile de ihtiyaç duyulabiliyor.