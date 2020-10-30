Deprem çantasında neler olmalı? İşte AFAD’ın paylaştığı deprem çantasında olması gerekenler

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların deprem konusunda endişeleri arttı. Alınması gereken önlemleri araştıran vatandaşlar deprem çantası hazırlığıyla ilgili de araştırma yapıyor. AFAD konuyla ilgili olarak web sitesinde vatandaşları bilgilendirici öneriler paylaşıyor. İşte AFAD’ın verdiği bilgiler doğrultusunda deprem çantası malzemeleri

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Çok sayıda vatandaş tarafından depremin ardından ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemelerin bulunduğu çantalar hazırlama konusunda araştırmalar da hızlandı. Deprem çantasında neler olur diye merak eden vatandaşlara yönelik AFAD’ın internet sitesinde detaylı bilgiler bulunuyor. Depremin ardından ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana dek acil ihtiyaçlar ve değerli evrakların saklanması için bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlanması bazen vatandaşların hayatını kurtarabilecek nitelikte oluyor.

Çantada ihtiyaç duyulabilecek malzemelere ek olarak sorumlu olunan bebek, yaşlı, engelli bireyler ve evcil hayvanlar için de gerekli ihtiyaçların bulunması gerekiyor. Afetin ardından acil ihtiyaçları, yiyecek ve içecekleri temin edebilecek yerlere ulaşamama riski olduğu için çantada bu detayları atlamamak gerekiyor. Aynı zamanda çantanın kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunması da önem taşıyor. Buna ek olarak çanta içindeki tüm malzemelerin belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve yiyeceklerle içeceklerin bozulmadığından emin olunması gerekiyor. Peki, deprem çantasında neler bulunur? İşte deprem çantası listesi