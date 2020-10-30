HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Deprem çantasında neler olmalı? İşte AFAD’ın paylaştığı deprem çantasında olması gerekenler

Deprem çantasında neler olmalı? İşte AFAD’ın paylaştığı deprem çantasında olması gerekenler

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2020 17:36 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremin ardından vatandaşlar tarafından deprem çantası hazırlığı ile ilgili araştırmalar da hızlandı. AFAD’ın konuyla ilgili olarak web sitesinde yayınlandığı bilgilendirici öneriler bulunuyor. Peki, deprem çantasında neler olmalı? İşte deprem çantasında olması gerekenler

Deprem çantasında neler olmalı? İşte AFAD’ın paylaştığı deprem çantasında olması gerekenler

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların deprem konusunda endişeleri arttı. Alınması gereken önlemleri araştıran vatandaşlar deprem çantası hazırlığıyla ilgili de araştırma yapıyor. AFAD konuyla ilgili olarak web sitesinde vatandaşları bilgilendirici öneriler paylaşıyor. İşte AFAD’ın verdiği bilgiler doğrultusunda deprem çantası malzemeleri

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Çok sayıda vatandaş tarafından depremin ardından ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemelerin bulunduğu çantalar hazırlama konusunda araştırmalar da hızlandı. Deprem çantasında neler olur diye merak eden vatandaşlara yönelik AFAD’ın internet sitesinde detaylı bilgiler bulunuyor. Depremin ardından ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana dek acil ihtiyaçlar ve değerli evrakların saklanması için bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlanması bazen vatandaşların hayatını kurtarabilecek nitelikte oluyor.

Çantada ihtiyaç duyulabilecek malzemelere ek olarak sorumlu olunan bebek, yaşlı, engelli bireyler ve evcil hayvanlar için de gerekli ihtiyaçların bulunması gerekiyor. Afetin ardından acil ihtiyaçları, yiyecek ve içecekleri temin edebilecek yerlere ulaşamama riski olduğu için çantada bu detayları atlamamak gerekiyor. Aynı zamanda çantanın kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunması da önem taşıyor. Buna ek olarak çanta içindeki tüm malzemelerin belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve yiyeceklerle içeceklerin bozulmadığından emin olunması gerekiyor. Peki, deprem çantasında neler bulunur? İşte deprem çantası listesi

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER

Deprem çantasına ne koyulur konusunda AFAD’ın önerilerine göre gıda olarak yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını engelleyen ve çabuk bozulmayan konserve, kuru meyve, tahin-pekmez ve meyve suyu gibi gıdalara çantada yer verilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra deprem çantası nasıl hazırlanır ile ilgili olarak çantada hemen akla gelmeyecek ama mutlaka bulunması gereken önemli belgelerin fotokopilerine de yer verilmesi öneriliyor. Bunlar arasında kimlik kartları, tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diploma, pasaport, banka cüzdanı ve evcil hayvan sağlık karnesi gibi belgeler yer alıyor.

Giyecek olarak iç çamaşırı, iklime uygun kıyafetler, çorap ve yağmurluk bulundurulması önerilirken her aile üyesine yetebilecek kadar da içme suyu alınması tavsiye ediliyor. Hijyen malzemeleri de önem taşıyor. Sabun, dezenfektan, diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil, tuvalet kağıdı ve hijyenik ped gibi hijyen malzemelerine de yer verilmesi gerekebiliyor. Bunlara ek olarak ilk yardım çantası, uyku tulumu ya da battaniye, kağıt, kalem, çakı, düdük, küçük makas, pilli radyo, el feneri ve yedek pile de ihtiyaç duyulabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
Depremden sonra merak ediliyor: Artçı deprem nedir?Depremden sonra merak ediliyor: Artçı deprem nedir?
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
İç çamaşırının üzerine ceket giyip alışverişe çıktı!
İç çamaşırının üzerine ceket giyip alışverişe çıktı!
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir depreminde korkunç anlar! Kelime-i şehadet getirdiler
İzmir depreminde korkunç anlar! Kelime-i şehadet getirdiler
Deprem anında ne yapılmalı? Depremde alınacak önlemler neler? İşte deprem anında yapılması gerekenler
Deprem anında ne yapmalı? İşte AFAD'ın uyarıları
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekilmiş
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
Artçı deprem nedir? Artçı deprem ne demek? Artçı depremler neden olur?
Depremden sonra merak ediliyor: Artçı deprem nedir?
Kayanın üzerinde yer alıyor! Bu mezarı gören bir daha bakıyor
Bu mezarı gören bir daha bakıyor!
El frenini çekmeyi unutunca... Halatla çekerek çıkardılar!
El frenini çekmeyi unutunca... Halatla çekerek çıkardılar!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.