HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Deprem de yıksa 60 yıldır değişmedi! Leylekler yine aynı yere yuva yaptı

Deprem de yıksa 60 yıldır değişmedi! Leylekler yine aynı yere yuva yaptı

07.04.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte geri döndü. Önceki sene deprem, geçen sene de elektrik firmasının yıktığı yuvalar leylekler tarafından yeniden yapıldı. Yaklaşık 60 senedir burada oturduklarını belirten mahalle sakinlerinden Osman Doğan, "Leylekler 50-60 senedir buradalar. Depremde yuvaları yıkıldı hayvanlar tekrardan gelerek yuvalarını yaptılar. Bu sene yuvalarını tekrar yıktılar, ama yine buraya gelerek yuvalarını yaptılar'' dedi.

Deprem de yıksa 60 yıldır değişmedi! Leylekler yine aynı yere yuva yaptı

Baharın müjdecisi olan leylekler havaların ısınmasıyla birlikte Elazığ’a dönmeye başladı. Yaklaşık 60 yıla yakın merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde elektrik direklerinde yuva yapan leylekler, bu sene çetin geçen kış şartlarının ardından havaların ısınmasıyla yeniden yuvalarına geldi. 24 Ocak depreminde yuvaları yıkılan ve tekrardan yapılan yuvaları, mahalle sakinlerinin 'Karışmayın' demesine rağmen bu sefer de TEDAŞ ekipleri tarafından yıkıldı. Mahalle sakinlerinin leyleklerin gelme tarihlerine yakın leylek yuvasının yakınlarına çalı çırpı bırakmasının ardından kente gelen leylekler hızlı bir şekilde tekrar kendi yuvalarını oluşturmaya başladı. Sürekli olarak tarla ve yol üzerinde çalı toplayan leylekler, yıkılan yuvalarını yeniden oluşturdu. Leylekler, yaptıkları yuvalara yumurtlamaya da başladı.

AW589365_06

''HER SENE BURAYA GELİYORLAR''

1965 yılında Palu’dan Yurtbaşı’na geldiğini belirten Salih Doğan isimli vatandaş, "Burada evimiz ve hayvanlarımız için ahırımızı yaptık. 55-60 yıldır buradayız leylekler de o zaman buraya gelip yuva yaptılar, ondan sonra hep buraya gelmeye başladılar. Deprem oldu yuvaları yıkıldı, tekrar gelip yaptılar, bu sene yine geldiler fakat bu sefer de TEDAŞ ekipleri yıkmıştı o kadar yıkmayın dedik ama yok yıkacağız deyip yıktılar ama leylekler yine gelip aynı yere yuva yaptı. Leylekler her sene geliyorlar. Buraya gelip yavru yapıyorlar diğer sene yine geliyorlar anneleri ve babaları mı yoksa yavrularımı geliyor onu bilemiyoruz. Bazen yuvalarının olduğu yere ekmek atıyorum. Çubuk kırıp yolların etrafına atıyorum, onlar kırdığımız çubukları toplayarak yuvalarının üstüne koyuyorlar. Leylekleri çok seviyorum” dedi.

AW589365_07

Yaklaşık 60 senedir burada oturduklarını belirten mahalle sakinlerinden Osman Doğan ise, "Leylekler 50-60 senedir buradalar. Depremde yuvaları yıkıldı hayvanlar tekrardan gelerek yuvalarını yaptılar. Bu sene yuvalarını tekrar yıktılar, ama yine buraya gelerek yuvalarını yaptılar. Hava şartlarından dolayı leylekler 15-20 gün geç geldi. Her sene zaten geliyorlar. Yavrularını yapıp mevsim sonunda gidiyorlar" diye konuştu.

Screenshot_5

Screenshot_6

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İftira atmış! 'Polis cinsel saldırıda bulundu' demiştiİftira atmış! 'Polis cinsel saldırıda bulundu' demişti
Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Fotoğrafı paylaşılanlar meğer...Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Fotoğrafı paylaşılanlar meğer...
Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle!Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle!
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Nisa bebeği terk eden annenin detaylı ifadesi ortaya çıktı: 2 gün sonra...

Nisa bebeği terk eden annenin detaylı ifadesi ortaya çıktı: 2 gün sonra...

Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'

Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

İlginizi Çekebilir

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Harry Potter’ın yıldızı yönetmenliğe soyunuyor! Kendisi yazdı

Harry Potter’ın yıldızı yönetmenliğe soyunuyor! Kendisi yazdı

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.