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'Deprem' detayı ortaya çıktı, hayat arkadaşı tutuklandı! Malatya'da 10 yıldır kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

21.07.2024 10:22
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2014'te Malatya'da Hüseyin B. adlı şahıs birdenbire kayıplara karıştı. Cinayet şüphesi üzerine harekete geçilirken Hüseyin B.'nin hayat arkadaşının evinde arama yapıldı. Deprem detayı ortaya çıktı, biri Hüseyin B.'nin eski eşi olmak üzere 3 kişi tutuklandı.

'Deprem' detayı ortaya çıktı, hayat arkadaşı tutuklandı! Malatya'da 10 yıldır kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

10 yıldır kayıp olarak aranan Hüseyin B.'nin cansız bedeni, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın temelinde bulundu. Olayla ilgili Hüseyin B.'nin eşi de tutuklandı.

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CİNAYET ŞÜPHESİ HAREKET GEÇİRDİ

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2014 yılında aniden ortadan kaybolan Hüseyin B.’den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatılırken, kayıp şahsın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, Hüseyin B.’nin eski eşi H.G.’nin ikametinde arama yaptı.

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DEPREMDE EVİNİN YIKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan aramalarda şahsa dair herhangi bir iz ve emareye rastlayamayan ekipler, depremlerde H.G.’nin evinin yıkıldığı bilgisi üzerine bu sefer evde kadavra köpeği yardımıyla arama yaptı. İkamette yapılan aramalarda, evin temelinde bir erkeğe ait ceset bulunurken, cesedin kayıp olarak aranan Hüseyin B. olduğu belirlendi. Hüseyin B.’nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, H.G. ile olaya karıştıkları tespit edilen A.T. ve kardeşi B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

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Asayiş Şube’deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem ceset
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