Deprem devam edecek mi? 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş'ta deprem olacak mı?

Son dakika deprem haberleri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Artçı sarsıntılar sürerken meydana gelen depremlerin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası merak edilen konuya ilişkin detaylar...

DEPREM DEVAM EDECEK Mİ?

"Deprem devam edecek mi?" sorusuna yanıt veren İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandıÇ:

"Deprem Doğu Anadolu Fayı'ndaki bir bölümü tetikledi. Bu bölgedeki depremler Nurdağı'na doğru olan fayı tetikleyebilir. Uzun zamandır burada deprem olmuyordu. 7.4’lük büyük depremdeki ana fay Doğu Anadolu Fayı’nda gelen deprem değil. Çok uzakta meydana gelmiş. Hala bir tehlike mevcut maalesef ki."

KAHRAMANMARAŞ'TA YENİ BİR DEPREM OLACAK MI?

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlk çözümler hatalı olabilir. İki farklı fayın kırıldığını pek düşünmüyorum. Artçı şoklar 6,5’e kadar çıkabilir."

