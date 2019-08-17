Deprem farkındalığı için pedala bastılar

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılında Türk Kızılay, hayatını kaybedenleri anmak ve deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Düzce'den Kocaeli'ye bisiklet turu düzenledi.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezinde toplanan Kızılay gönüllüleri ve sporcular, burada bisikletlerini Kızılay flamalarıyla donatarak depremden en çok etkilenen güzergah olan Sakarya ve Kocaeli'ne hareket etti.

D-100 kara yolunu takiben 130 kilometrelik güzergahta 6 saat boyunca pedal çevirecek yüzlerce bisikletli, depremde hayatını kaybedenleri anacak, halkı depreme karşı bilinçlendirecek.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, yaptığı açıklamada, Marmara Depremi'nin 20. yılında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde buluştuklarını söyledi.

Depremin bir ucunun Kaynaşlı, diğer ucunun ise Yalova olduğuna işaret eden Altan, "Bu deprem asrın felaketi. Bizler de gerek profesyonel gerek gönüllü arkadaşlarımızla bisiklet ve motosiklet sürüşü yapıyoruz. Bunu yapmamızın tek sebebi depremle ilgili farkındalığı arttırmak ve farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymaktır." diye konuştu.