Deprem farklı, acı aynı

Evinde taziyeleri kabul eden depremzede Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından kardeşine bakmak için evine gittiğini ve enkazla karşılaştığını söyledi.

Basri Kara, depremin ardından bölgeye tüm imkanların seferber edildiğini dile getirerek, "Allah, Cumhurbaşkanımıza ömür versin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Sırf bizim için değil Doğanyol ve Gökçe Mahallesi, her yere çadır geldi. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.

- "İçim yanıyor, unutamıyorum"

Depremden zor kurtulduklarını anlatan Kara, şöyle devam etti:

"Kardeşimin yanına koştum ki içeride kalmış. İçim yanıyor, unutamıyorum. Kardeşimin o şeklini şemailini unutamıyorum. Cuma günü öldüğü son gün Doğanyol'a gittik parasını aldı. Bana bir baktı, o bakışı gözümün önünden gitmiyor. Bir de o ölmüş şekli gözümün önünden gitmiyor. Kardeşimi betonların arasında gördüm. İçim yanıyor, kolay bir şey değil. Acımız çok büyük. Kardeşimi kaybettim kolay bir mesele değil, tek kaldım. Allah devletime ömür versin. Allah Cumhurbaşkanımıza ömür versin. Başka bir şey istemiyorum."

