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Deprem farklı, acı aynı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki depremde kardeşini kaybeden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü fotoğraf, özellikle 21 yıl önce Düzce depreminde çekilen kareyi akıllara getirdi

VOLKAN KAŞIK - Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki depremde kardeşini kaybeden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü fotoğraf yürekleri dağladı.

Doğanyol ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde iki katlı kerpiç evin yıkılması sonucu evli ve 4 çocuk babası Mustafa Kara (49) hayatını kaybetti. Kara'nın cesedi, evin enkazından AFAD ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Depremde kardeşini kaybeden 57 yaşındaki Basri Kara'nın döktüğü gözyaşının objektife yansıması yürekleri burkarken, özellikle 21 yıl önce Düzce depreminde çekilen "simge" fotoğrafı akıllara getirdi.

Evinde taziyeleri kabul eden depremzede Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından kardeşine bakmak için evine gittiğini ve enkazla karşılaştığını söyledi.

Kardeşinin evinin yerle bir olduğunu gördüğünü anlatan Kara, şunları kaydetti:

"İçeriden bağırıyorlardı. Kardeşimin çocuğu yıkılan direğin dibinde, kardeşim kirişin dibinde kalmıştı. Evin enkazından en son kardeşimi çıkardılar. Kardeş, hiçbir şeye benzemiyor. İçim yanıyor."

- "Allah, Cumhurbaşkanımıza ömür versin"

Basri Kara, depremin ardından bölgeye tüm imkanların seferber edildiğini dile getirerek, "Allah, Cumhurbaşkanımıza ömür versin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Sırf bizim için değil Doğanyol ve Gökçe Mahallesi, her yere çadır geldi. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.

- "İçim yanıyor, unutamıyorum"

Depremden zor kurtulduklarını anlatan Kara, şöyle devam etti:

"Kardeşimin yanına koştum ki içeride kalmış. İçim yanıyor, unutamıyorum. Kardeşimin o şeklini şemailini unutamıyorum. Cuma günü öldüğü son gün Doğanyol'a gittik parasını aldı. Bana bir baktı, o bakışı gözümün önünden gitmiyor. Bir de o ölmüş şekli gözümün önünden gitmiyor. Kardeşimi betonların arasında gördüm. İçim yanıyor, kolay bir şey değil. Acımız çok büyük. Kardeşimi kaybettim kolay bir mesele değil, tek kaldım. Allah devletime ömür versin. Allah Cumhurbaşkanımıza ömür versin. Başka bir şey istemiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Basri Kara deprem Elazığ Malatya

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