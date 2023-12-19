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  4. Deprem felaketi sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı! 7.6 şiddetindeki ikinci depreme minibüste yakalandılar

Deprem felaketi sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı! 7.6 şiddetindeki ikinci depreme minibüste yakalandılar

19.12.2023 16:27 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli saat 13:25’te meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 04.17’de meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde hafif şekilde yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördükten sonra hastanede başka yaralılara yer açılması ve için Adıyaman Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı şehir içi minibüsüne alınarak serumlarının bitmesi beklenilen 2 hasta ve beraberindeki yaşı küçük çocuk burada da 7.6 şiddetindeki depremi yaşadı. 6 Şubat tarihinde saat 13.25 sularında 7.6 şiddetindeki depremi minibüste yaşayan depremzedelerin korku dolu anları araç içi güvenlik kameralarına yansıdı.

Minibüsün arka koltuğunda uzanan bir depremzede ilk depremdeki aldığı yaralarından dolayı yerinden kıpırdayamazken tekerlekli sandalyede oturan depremzede ile koltukta oturan çocuğun Allah’a yalvararak kelime-i şehadet getirmesi ve o korku dolu anları kameralar tarafından saniye saniye kayda geçti. Minibüsün sağa sola sallanma anları depremin şiddetini ise gözler önüne serdi.

(İHA)

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deprem Kahramanmaraş
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