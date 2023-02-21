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Deprem felaketinde en fazla yer kaymasının yaşandığı Ekinözü'nde ürküten manzara! Yollar yarıldı, ağaçlar kökünden söküldü...

21.02.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde tüyler ürperten bir manzara oluştu. İTÜ'nün ön raporuna göre, 4,7 metre ile en büyük yatay yer değiştirmenin tespit edildiği Ekinözü'nde çekilen fotoğraf ve görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Aşağı İçme Mahallesi'nde yarıklar oluşan asfalt yol metrelerce kabardı, ağaçlar kökünden söküldü. Mahalle sakinleri, düz olan yolun depremle birlikte yaklaşık 3 metre havaya kalktığını belirtti.

Deprem felaketinde en fazla yer kaymasının yaşandığı Ekinözü'nde ürküten manzara! Yollar yarıldı, ağaçlar kökünden söküldü...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Ekinözü ilçesi de etkilendi.

Depremin hemen ardından Ekinözü ilçesinde yıkılan 12 binanın enkazından 11 vatandaş sağ kurtarıldı. İlçede depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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ÜRKÜTEN MANZARA

Depremler, ilçeye bağlı bazı mahallelerde de hasara neden oldu. İlçe merkezine yakın konumdaki Aşağı İçme Mahallesi'nde bulunan iş yerleri ve bazı oteller ile hamam çöktü.

Bazı evlerin yıkıldığı mahallede fay kırığı nedeniyle dağdan kopan büyük kaya parçaları yola düştü.

Asfaltın parçalandığı bölgenin Kırkgöz mevkisinde ise dere kenarında asfalt yol metrelerce kabardı.

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Dere yatağının da deprem nedeniyle kabardığı bölgede ağaçlar kökünden yükseldi. Etraftaki iş yeri ve elektrik trafosu yıkıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ön raporuna göre, her iki deprem sonrasında 4,7 metre ile en büyük yatay yer değiştirmenin tespit edildiği Ekinözü'nde çekilen fotoğraf ve görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

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'3 METRE HAVAYA KALKTI'

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Şimşek, 6 Şubat'ta büyük bir uğultuyla uyandıklarını ve sonrasında sarsıntının gerçekleştiğini söyledi.

Deprem nedeniyle çok korktuklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Depremden sonra yaşadıklarımızı bir Allah, bir de biz biliyoruz. İki depreme de evde yakalandım. Çok korktuk. Büyük bir afet yaşadık burada. Burası düz bir yoldu, depremle birlikte yol yaklaşık 3 metre havaya kalktı. Dağda yarıklar oluşmuş. Yol parçalanmış, kırıklar oluşmuş, deprem büyük bir hasar oluşturmuş, burası çok kötü bir hale gelmiş."

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İTÜ RAPORUNDA EKİNÖZÜ'NE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenleri tarafından merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlere ilişkin ön inceleme raporu hazırlanmıştı.

"Depreme dair jeolojik, jeofizik, jeodezi ve jeomorfolojik ön tespitler", "Kuvvetli yer hareketlerinin değerlendirilmesi", "Yapısal hasarların değerlendirilmesi", "Geleceğe dönük çıkarımların kent planlama ve hızlı konut ihtiyacının karşılanması için kullanılabilecek inşaat tekniklerinin değerlendirilmesi" ve "Çevresel altyapı ve deprem atıkları yönetimi açısından değerlendirme" konulu 5 başlığın yer aldığı raporda, modelleme sonuçlarının Nurdağı-Pazarcık ve Ekinözü depremlerinin kırılma sürelerinin sırasıyla yaklaşık 100 ve 60 saniye olduğunu ortaya koyduğu ifade edilmişti.

Statik değerlendirmeye göre, her iki deprem sonrasında en büyük yatay yer değiştirmenin 4,7 metre ile Ekinözü istasyonunda elde edildiği belirtilmişti.

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AA

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