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'Deprem fırsatçılığı' iddiası pes dedirtti! "Kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıtarak..."

08.02.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin vurduğu Gaziantep'te kurtarma çalışmaları devam ederken, deprem fırsatçılığı iddiası 'pes' dedirtti. 'Yine deprem olacak' deyip vatandaşları evlerinden uzaklaştıran şahısların, girdikleri evlerden değerli eşyaları çalmaya çalıştıkları iddia edildi. Emniyet personelleri vatandaşları art niyetli şahıslara karşı uyarırken, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Deprem fırsatçılığı' iddiası pes dedirtti! "Kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıtarak..."

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgedeki pek çok il, ilçe ve köyde olduğu gibi Gaziantep'te de yıkma uğrayan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından günlerdir evine giremeyen ve artçı sarsıntılarla korku dolu anları yaşayan vatandaşların tedirginlikleri ile üzüntülerini ise art niyetli iddialar daha da katlıyor.

KENDİLERİNİ AFAD GÖREVLİSİ OLARAK TANITARAK ART NİYETLİ HEDEFLERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kentte özellikle iki gündür çok büyük bir depremin daha yaşanacağı söylentisini kulaktan kulağa, sosyal medya kanalıyla ve kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıtarak yayan art niyetli bazı şahısların, vatandaşları evlerinden uzaklaştırdıktan sonra boş evlere girerek değerli eşyaları çalmaya çalıştıkları iddia edildi.

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VATANDAŞLAR ART NİYETLİ ŞAHISLARA KARŞI UYARILDI

Ortaya atılan bu iddialarla ilgili harekete geçen emniyet personelleri ise ses kayıtları ile vatandaşları art niyetli şahıslara karşı uyardı.

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Fırsatçıların, yaşanan bu denli bir afette bile art niyetli davrandığına dair iddiaların gelmesi ise pes dedirtti. Ortaya atılan iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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