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'Deprem fırtınası şeklinde bir süreç yaşanabilir' Ege'deki sabahki 4.4'lük depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den açıklama!

04.09.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah saatlerinde Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde, AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Menderes ilçesi ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi başta olmak üzere bölgede hissedilen depremde ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgede tedirginlik yaratan depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir depreme ilişkin açıklama yaptı. Sözbilir "Bu depremler nedeniyle deprem fırtınası şeklinde bir süreç yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

'Deprem fırtınası şeklinde bir süreç yaşanabilir' Ege'deki sabahki 4.4'lük depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den açıklama!

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 08.26'da merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın’ın yanı sıra İzmir’de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Korkutan depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den açıklama geldi.

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'DEPREM FIRTINASI ŞEKLİNDE BİR SÜREÇ YAŞANABİLİR'

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Bu sabah AFAD verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde, 6.97 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Ardından 3.2 büyüklüğüne varan artçı depremler oldu. Bu depremlerin dış merkez yerlerine baktığımızda, Özdere ve Ahmetbeyli 3-6 km güneyine düştüğünü görüyoruz. Burası Gümüldür fayının güneydoğu ucuna karşılık geliyor. Bilindiği gibi 3 yıl önce 30 Ekim 2020 tarihinde Kuşadası Körfezi'nde 6.6 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve bu depremden 70 km uzaklıkta bulunan Bayraklı ilçemizde 117 vatandaşımız can vermişti. Bugün olan deprem, 30 Ekim depreminin tetiklediği Gümüldür fayının deniz altındaki kolunda gelişmiş olmalı. Depremin odak mekanizma çözümü verileri, sol yanal bileşenli, oblik atımlı normal bir fayın depremi ürettiğini gösteriyor. Körfezde 30 Ekim depremini üreten Sisam fayı ile Gümüldür fayı arasında kalan bölgede çok sayıda denizaltı fayı olduğundan, bu depremler nedeniyle deprem fırtınası şeklinde bir süreç yaşanabilir" dedi.

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'BÜYÜK BİR DEPREMİN ÖNCÜSÜ OLDUĞUNU SANMIYORUM'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuşadası Pamucak Körfezi kuzeyinde 04.08.2023 08.26'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem özellikle Kuşadası, Selçuk'ta duyulmuştur. Artçı depremleri en büyüğü 3.1 olarak gerçekleşmiştir. Yerel, olağan bir gerilim boşalmasıdır. Büyük bir depremin öncüsü olduğunu sanmıyorum" ifadelerine yer verdi. (DHA)

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deprem Ege Denizi Aydın İzmir Prof. Dr. Hasan Sözbilir

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