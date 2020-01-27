HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı

Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü yaşanan depremin ardından sokakta bulunan araçların lastiğini patlatan zanlı, güvenlik güçlerince yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Geçen cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki birçok ilde hissedilmişti.

Depremin en çok hissedildiği illerin başında gelen Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir kişi, depremin hemen ardından eline aldığı bıçakla sokağa çıkmış, onlarca aracın tekerleğini patlatmıştı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat ve Ulutürk mahallelerinde 64 aracın lastiğini patlatan zanlının C.Y. olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs C.Y. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul ve Ankara'da depremİstanbul ve Ankara'da deprem
Auschwitz’da katliamdan kurtuluşun 75. yılında anma töreniAuschwitz’da katliamdan kurtuluşun 75. yılında anma töreni
Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır deprem

En Çok Okunan Haberler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 40 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 40 oldu

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

Elleriyle enkaz altından çıkarmıştı! Suriyeli Mahmut, Bakanlar Soylu ve Koca ile enkazda görüştü

Elleriyle enkaz altından çıkarmıştı! Bakanlardan Suriyeli gence hediye

Muğla Akyaka sahilinde depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

Elazığ'da enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

Trabzon’da ilginç kaza! Gören inanamadı

Trabzon’da ilginç kaza! Gören inanamadı

Denizli’de yatalak ALS hastasının karnına tırnakla ‘ATT’ yazıldı iddiası

Denizli'de korkunç olay! Dehşete düştüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.