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'Deprem gibi oldu! Evimiz başımıza yıkıldı' Çöken binada yaralanan vatandaş korkunç anları anlattı 'Bir kadın gördüm, ağzı, burnu kanlar içindeydi'

02.06.2024 15:42
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Tüm Türkiye, İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren endişeyle takip etti, enkazdan acı haber geldi ve 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan Mikail Atlı yaşadıklarını depreme benzetip "Sabah önce bir sallandı. Uyandım, ne oldu diye pencereden dışarı bakayım derken daha çok sallandı, düştü bina" ifadelerini kullandı. "Evimiz başımıza yıkıldı" diyen Atlı "Bir kadın gördüm, ağzı, burnu kanlar içindeydi" dedi.

'Deprem gibi oldu! Evimiz başımıza yıkıldı' Çöken binada yaralanan vatandaş korkunç anları anlattı 'Bir kadın gördüm, ağzı, burnu kanlar içindeydi'

Türkiye pazar gününe İstanbul Küçükçekmece'de çöken bina haberiyle uyandı. Çöken binanın enkazından acı haber gelirken olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kartaltepe Mahallesi'nde 1 kişinin öldüğü çöken 3 katlı binada ayağından yaralanan Mikail Atlı, yaşadıklarını anlattı.

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"DEPREM GİBİ OLDU"

Enkaz altından çıkarılan eşinin kaldırıldığı Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Atlı, "Deprem gibi oldu. Sabah önce bir sallandı. Uyandım, ne oldu diye pencereden dışarı bakayım derken, daha çok sallandı, düştü bina. Evimiz başımıza yıkıldı. Şükürler olsun ben ve eşim iyiyiz ama maddi olarak zararımız var." dedi.

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"DÜNYAMIZ YIKILDI"

Atlı, enkaz altından kendi çabasıyla çıktığını ancak eşinin arama kurtarma ekiplerince çıkarıldığını belirterek, "Dünyamız yıkıldı. Ailemi kurtarmaya çalıştım. Orada bebek var, çocuk var, onlara bakmaya gittim. Bir tane kadın gördüm önümde, ağzı, burnu kanlar içindeydi. Eşim yanımdaydı, kafası sıkışmıştı. Betonu kırdım, kafasını kurtardım ama saçı, gövdesi falan kalmıştı. Enkazın altından çıkartamadım. Ben kendim bir şekilde çıktım. Sonra eşimi arama kurtarma ekipleri çıkarttı. Eşim de şimdi iyi. Kafasında birkaç dikiş, ufak tefek yaraları var, büyük bir şey yok." diye konuştu. (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece bina
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