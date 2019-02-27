HABER

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

Bursa’da yıkımı yapılan İller Bankası’nın eski binasının ikinci bloku, işçilerin mesaiyi bitirmesinden kısa süre sonra kendiliğinden çöktü.

Bursa’da yıkımı yapılan İller Bankası’nın eski binasının ikinci bloku, işçilerin mesaiyi bitirmesinden kısa süre sonra kendiliğinden çöktü. Binanın enkazı yola devrilirken, yaya ve sürücüler kaçarak canlarını zor kurtardı.
Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yıkımına başlanan İller Bankası’na ait binanın ikinci bloku, yıkımı yapan işçilerin mesailerini bitirmesinden kısa süre sonra kendiliğinden çöktü. 3 bloktan oluşan binanın ilk blokunun yıkımı günler önce tamamlandı. İş makinalarıyla yapılan ikinci blokun yıkımına akşam saatlerinde başlayan işçiler, mesai tamamlanınca iş makinalarını park edip yıkım alanında çıktı. İkinci blokun orta kısmını iş makinasıyla tahrip eden işçilerin alandan ayrılmasından yaklaşık yarım saat sonra bina büyük bir gürültüyle çöktü. Ortalığın toz duman olduğu çökme sırasında blokun bir kısmı güvenlik şeridini aşıp yaya ve araçlar için ayrılan caddeye düştü. O sırada cadde üzerinde seyir halindeki araçlar büyük tehlike atlattı.
Vatandaşlar kaçacak yer aradı
Çökme sırasında bazı sürücüler araçlarını terk edip caddenin karşısına geçerken, blokların yanında yürüyen yayalar kaçacak yer aradı. Çöken binadan yükselen toz yüzünden göz gözü görmezken, göçük sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İlk şoku atlatan sürücüler, yıkımda görevli işçilerle tartışmaya başladı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesini olay yerine gelen polis önledi. Çökmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.