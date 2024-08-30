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Deprem için binalara yerleştirilecek! DAMAS seri üretime hazır: Sarsıntı anında devreye giriyor... "Zaman kazandırabilecek"

30.08.2024 08:02
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Deprem anında ve sonrasında birçok can kurtarması hedeflenen yeni cihaz geliştirildi. DAMAS adı verilen ve Ankara'da geliştirilen cihaz binalara yerleştirilecek. Uçaklardaki kara kutulara benzeyen cihaz enkaz altındaki sesi 30 kat yükseltiyor, enkaz altındaki canlıların sayısını yüzde 100 doğru tespit ediyor. Cihazın başka birçok hayati özelliği de var!

Deprem ülkesi olarak her geçen gün olumsuz sonuçları önlemek adına yeni bir çalışma yapılıyor. Deprem Acil Müdahale Ağı Sistemi de (DAMAS) bunun son örneği. DAMAS deprem anında sesli ve ışıklı uyarıda bulunma özelliğine sahip. Böylelikle enkazlarda hayati önem taşıyan hassas dinleme yapmak kolaylaşacak.

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DEPREM ANINDA UYARIYOR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'de görev yapan bilim insanları 6 Şubat depremlerinin ardından düğmeye bastı. DAMAS yani Deprem Acil Müdahale Ağı Sistemi geliştirildi. Binalara yerleştirilecek olan DAMAS deprem anında sesli uyarı, sonrasında hassas dinleme yapabiliyor.

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DOĞAL GAZ, ELEKTRİK VE SU BAĞLANTILARINI KESİYOR

DAMAS, Show TV'nin haberine göre, deprem başladığı anda alarm sistemini devreye sokuyor. Önce tüm binaya sesli ve ışıklı uyarıda bulunuyor. Ardından doğal gaz, elektrik ve su bağlantılarını keserek oluşabilecek olası tehlikelerin önüne geçiliyor.

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ENKAZ ALTINDAKİ SESİ YÜKSELTİYOR

Ayrıca enkaz altındaki sesi 30 kat yükseltebiliyor. Böylece olası bir depremde arama kurtarma faaliyetlerine en büyük desteği veriyor.

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"5-10 SANİYELİK ZAMAN KAZANDIRABİLİYOR"

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, DAMAS ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Cihazımız kara kutu gibi; enkaz altında, enkazla birlikte kalıyor. 400, 500 ton gibi yüksek basınçlı kırılmalara dayanıklı bir cihaz. Sistemin temel özelliği, akıllı binalar için, deprem olur olmaz aniden yangın merdivenini açması. Biliyorsunuz gece bazen uykuda yakalanılıyor. İşte bu uyarıyla beraber 5-10 saniyelik bir zaman kazandırabiliyor."

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ENKAZ ALTINDA KAÇ KİŞİ OLDUĞUNU TESPİT EDİYOR

Birçok hayati özelliğe sahip olan cihaz yapay zeka kamerası sayesinde enkaz altında kalanları ve yıkım sırasında binada kaç kişi olduğunu tespit edebiliyor. Prof. Dr. Dilci cihazın bu özelliğine ilişkin ise şöyle konuştu:

Dilci: Enkaz altındakilerin sayısını %100 doğrulukla veren bir cihaz. Enkaz altındaki kişiyle konuşarak ona psikolojik destek verebiliyoruz. Binanın hangi kısmında, neresinde kaldığına dair kurtarmayı hızlandırabiliyor. Enkaz altındaki kişilerin sıcaklık, hipotermi durumu, gaz kaçağı var mı, bunları da cihaz yukarı uyarıyor."

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DAMAS'ın kamerasıyla kaydedilen bilgiler bir sisteme kaydediliyor. Bu bilgilere deprem anında her apartmanın kendi kod ve şifresi üzerinden girilerek ulaşılabiliyor.

SERİ ÜRETİME HAZIR

İki yıl süren çalışmanın ardından ortaya çıkan cihaz seri üretime hazır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem enkaz
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