Deprem konusunda kullanıcılarına yardımcı olacak

Deprem gibi doğal bir afet sonrasında ihtiyaç duyulacak toplanma yerleri, Yandex Navigasyon’un arama sayfasında özel bir kategori olarak yer alıyor. Kullanıcılar toplanma yerlerinin listesini görerek, en yakındakini görüntüleyebiliyor ve isterse bu noktaya rota oluşturabiliyor.

Bunun dışında Haritalar uygulamasında veya web servisinde de “toplanma alanları” arama sorgusu ile tüm lokasyonların bilgisine erişim sağlanabiliyor. Navigasyon’un “çevrimdışı haritalar” özelliği sayesinde, internet erişiminin olmadığı anlarda da toplanma alanlarına erişim mümkün oluyor. Kullanıcılar internet erişiminin olduğu herhangi bir anda Navigasyon’un menüsünde yer alan “haritaları indir” özelliği ile “çevrimdışı haritaları” indirebiliyor ve istediklerinde çevrimdışı olarak da rota oluşturabiliyor.

Firma, bu önemli proje ile olası bir afet durumunda kullanıcıların hızlı bir şekilde gerekli bilgilere ulaşmasını sağlıyor. AFAD tarafından toplanan ve yerel yönetimler ile belirlenen verilerden faydalanılarak oluşturulan bu çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de çalışıldı.

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