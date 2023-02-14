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Deprem konutları ne zaman yapılacak? Deprem bölgesi konutları nereye yapılacak, teslim tarihi belli mi?

14.02.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde yapılacak konutların ne zaman hayata geçeceği merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler toplam 10 ilde etkisini gösterdi. Bölgede hasar tespit çalışmalarının ardından deprem konutlarının inşa edilmesi bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası deprem konutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Deprem konutları ne zaman yapılacak? Deprem bölgesi konutları nereye yapılacak, teslim tarihi belli mi?

Deprem konutları ne zaman yapılacak? Deprem bölgesi konutları nereye yapılacak, teslim tarihi belli mi?

Kahramanmaraş merkezli iki depremden sonra 10 ilde can kayıpları ve yaralanmalar meydana gelirken birçok bina da enkaz haline geldi. Evsiz kalan vatandaşlar deprem bölgesine yapılacak yeni konutlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 yıl içerisinde tüm bölgede yeni binalar inşa edeceğiz" demişti. Bugün yapılan Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi. İşte detaylar...

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Depremzede vatandaşların gözü kulağı deprem bölgesine yapılacak yeni konutlara dair gelecek açıklamalara çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Şubat'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni konutlar için çalışmalara başlandığını belirterek, ''Hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başında 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tümünde kaliteli ve güvenli konut inşaasını tamamlamaktır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan bir yıl sabretmelerini istiyorum. Geçmişte Van, Elazığ, Malatya, İzmir ve Bingöl depremlerinde yıkımın izlerini silip yeni konutlarına teslim ettiysek burada da aynısını yapacağız. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız.'' ifadelerine yer verdi.

cb kabine

DEPREM KONUTLARI TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklğında kademeli olarak inşa edilecek deprem konutlarının fay hattının uzağına yapılacağını açıkladı. Deprem konutlarının yapımı ve teslim tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kahramanmaraş cumhurbaşkanı erdoğan

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