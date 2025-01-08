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Deprem korkusu yaşanan İstanbul'da akılalmaz bina! Her şeyi ayrı bir tartışma konusu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 11:28
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Türkiye çok sayıda yıkıcı depremle karşı karşıya kalmış bir ülke. Son büyük felaket ise 6 Şubat 2023'te en az 50 bin vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. İstanbul'da hem nüfusu hem de yerleşimi nedeniyle depremin en çok korkulduğu illerin başında geliyor. Bu tartışmalar devam ederken Kadıköy'deki 11 katlı ince uzun binanın görüntüsü ise insanları tedirgin etti.

Deprem korkusu yaşanan İstanbul'da akılalmaz bina! Her şeyi ayrı bir tartışma konusu

Kadıköy'de bulunan 11 katlı bina ince ve uzun yapısıyla görenleri hem şaşırttı hem korkuttu. Bina Hatay depreminde yan yatarak yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan Rönesans rezidans benzerliği ile dikkat çekerken Kadıköy Belediyesi binanın yapılmasına izin verdiği öğrenildi. O bina dron ile havadan görüntülendi.

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DEPREM TARTIŞMALARI DEVAM EDERKEN...

Uzmanlar İstanbul depremi hakkında uyarılar yaparken Kadıköy'de bir binanın yapısı gündem oldu. Bostancı Mahallesi Palmiye Sokak'ta inşası yeni biten 11 katlı bina dış görünümü ile çevredeki vatandaşları hem şaşırtıyor, hem de tedirgin ediyor.

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Normal binalara göre çok ince ve uzunlamasına olan bina Hatay depreminde yan yatan Rönesans rezidansı akıllara getirdi. Olağanın dışında ince yapıya sahip bina dron ile havadan görüntülendi.

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"İNSANLARI TEDİRGİN EDİYOR"

Çevre esnaflarından Atilla Altıntaş, "Yapılana kadar çoğu insanın dikkatini çekmişti. Her geçen bize söylemiştir 'Niye böyle ince uzun?' diye ama arsası o kadar olduğu için büyük ihtimalle ondandır herhalde. İnce ve uzun olması insanları deprem açısından tedirgin ediyor ama tabi nasıl yapıldığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

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6 Şubat depreminde yıkılan Rönesans rezidansın acı görüntüsü;

RÖNESANS

Anahtar Kelimeler:
deprem Kadıköy bina
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