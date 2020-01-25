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Deprem korkusunu kahvehanede yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:51 | Son Güncelleme

Elazığ depreminin şiddetli bir şekilde hissedildiği Gaziantep’te bazı vatandaşlar depreme kahvehanede yakalandı.

Elazığ depreminin şiddetli bir şekilde hissedildiği Gaziantep’te bazı vatandaşlar depreme kahvehanede yakalandı. Vatandaşlar 35 saniyede kahvehaneyi terk etti
Gaziantep’tin Beybahçe Mahallesi’ndeki bir kahvehanede bulunan 100 kişilik grup, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremini kahvehanede yaşadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde başlayan sarsıntı ile birlikte hızla sandalyelerinden kalkan vatandaşlar hemen dış kapılara yönelmesi yer aldı. Deprem esnasında hızla ayağa kalkan vatandaşlar 35 saniye içerisinde tamamen kahvehaneyi boşalttı.
Yaşanan korku anların anlatan kahvehane Esat Yetmez, "Kahvede otururken, bir anda sarsıntı başladı. Hemen kahvehaneyi boşalttık, kendimizi dışarı attık. Çok şükür bizde bir şey olmadı ama Elazığ ve Malatya’da facianın boyutu büyük oldu. Buradaki insanlara geçmiş olsun diyoruz, hayatını kaybedenlere rahmet yaralananlara ise geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

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