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  4. Deprem mi oldu? 10 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu? 10 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

10.11.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun dört bir yanında meydana gelen depremlerin bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Depremlerin bilgisine AFAD ve Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden ulaşılabildiği gibi sosyal medya hesapları üzerinden de ulaşılıyor. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu? 10 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Geçtiğimiz gün Adana Karaisalı'nda 09.13 sıralarında 3.2 büyüklüğünde deprem olduğu bilgisi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmıştı. Söz konusu depremin derinliğinin 8.6 km olduğu belirtilmişti. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi!

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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