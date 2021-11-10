Deprem mi oldu? 10 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Geçtiğimiz gün Adana Karaisalı'nda 09.13 sıralarında 3.2 büyüklüğünde deprem olduğu bilgisi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmıştı. Söz konusu depremin derinliğinin 8.6 km olduğu belirtilmişti. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi!

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ





