Deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

12 Kasım Cuma günü, Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler merak ediliyor. Girit Adası'nda rutin sarsıntılar sürerken, Kıbrıs açıklarında da deprem hissedildi. İşte 12 Kasım Cuma son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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NEREDE DEPREM OLDU?

06:45 sularında Girit Adası'nda 4.1'lik bir deprem görüldü. Ayrıca Marmara Denizi ve Balıkesir'de de küçük sarsıntılar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, 02:32 sularında Kıbrıs açıklarında 3.7'lik bir deprem yaşandı.

Silivri açıklarında da 2.5'lik bir sarsıntı hissedildi.

İŞTE 12 KASIM CUMA GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ





