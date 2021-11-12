HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

12.11.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar, 11 Kasım Perşembe günü Gaziantep'te yaşanan 2.4'lük deprem sonrası, 12 Kasım Cuma günü Türkiye'de yaşanan depremleri araştırıyor. 12 Kasım Cuma günü, Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremler açıklandı.

Deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

12 Kasım Cuma günü, Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler merak ediliyor. Girit Adası'nda rutin sarsıntılar sürerken, Kıbrıs açıklarında da deprem hissedildi. İşte 12 Kasım Cuma son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NEREDE DEPREM OLDU?

06:45 sularında Girit Adası'nda 4.1'lik bir deprem görüldü. Ayrıca Marmara Denizi ve Balıkesir'de de küçük sarsıntılar meydana geldi.

Deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, 02:32 sularında Kıbrıs açıklarında 3.7'lik bir deprem yaşandı.

Deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Silivri açıklarında da 2.5'lik bir sarsıntı hissedildi.

İŞTE 12 KASIM CUMA GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
06.00'da başladı, dakikalar içinde küle döndü06.00'da başladı, dakikalar içinde küle döndü
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Haluk Levent'ten sesini kaybeden ünlü şarkıcı Tüdanya'ya destek

Haluk Levent'ten sesini kaybeden ünlü şarkıcı Tüdanya'ya destek

Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor! Diyanete çağrı

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor! Diyanete çağrı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.