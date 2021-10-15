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Deprem mi oldu? 15 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

15.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Ekim 2021 Cuma günü meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen sürerken depremler, bugün Akdeniz’de de meydana geldi.

Deprem mi oldu? 15 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

Deprem ülkesi olan Türkiye’de anlık depremler meydana gelebiliyor. 15 Ekim Cuma günü Akdeniz, Burdur, Antalya, Kastamonu, Şanlıurfa, Ege Denizi ve Konya’da çeşitli sarsıntılar yaşandı. İşte 15 Ekim Cuma son depremler listesi…

SON DEPREMLER 15 EKİM 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

07:34:01 38.5775 31.6617 3.5 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)
07:23:12 35.4332 27.1550 25.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
06:25:06 35.7448 27.0857 7.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
06:18:37 35.2098 26.4127 8.3 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:04:06 35.4110 27.1902 24.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
06:01:41 35.4180 27.1773 25.4 -.- 3.1 -.- AKDENIZ
05:17:01 35.0560 26.4745 10.6 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:24:14 35.1127 26.4710 8.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:05:17 37.5825 38.6423 5.3 -.- 2.5 -.- YESERDI-HILVAN (SANLIURFA)
03:52:42 37.8612 26.7450 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
03:24:39 41.0383 33.5800 15.4 -.- 2.0 -.- KIZILELLER-IHSANGAZI (KASTAMONU)
02:25:57 37.3370 31.2222 5.0 -.- 2.0 -.- CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA)
01:37:21 36.3952 28.0193 92.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
01:33:02 35.8610 29.7012 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
00:49:32 37.4455 30.3555 5.1 -.- 1.9 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR)

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, yılbaşından bu yana 33 milyon 758 bin 931 kişiye "afet farkındalık eğitimi" verildi.

Toplum genelinde afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildi.

AA muhabirinin AFAD yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu kapsamda yıl içinde 51 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

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