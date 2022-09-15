Deprem mi oldu? 15 Eylül 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Eylül Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, bugün deprem mi oldu? 15 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

15 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.15 06:03:17 37.9362 27.1105 5.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.15 05:58:28 37.0357 28.4678 5.0 -.- 1.3 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.15 05:23:52 37.9612 27.1260 8.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.15 05:19:45 39.7843 33.9658 7.5 -.- 1.9 -.- HALITLI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel

2022.09.15 05:12:15 40.1785 25.0332 8.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.15 04:39:53 39.0547 25.9947 7.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.15 04:23:55 34.9712 24.8485 25.3 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.15 04:04:38 38.8210 43.5253 25.1 -.- 1.2 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel

2022.09.15 03:52:07 37.4258 36.9525 5.0 -.- 1.8 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.09.15 03:47:45 37.0532 28.3953 1.8 -.- 1.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.15 03:38:38 37.9500 27.1478 11.6 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.15 03:06:24 35.7678 27.0245 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.15 02:51:01 35.5657 31.4638 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.15 02:18:55 34.8160 24.8520 5.0 -.- 3.4 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.15 01:34:34 38.0087 27.0457 18.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.15 01:24:50 36.6458 28.2717 10.9 -.- 1.1 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.09.15 00:13:36 40.8123 28.7920 11.0 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.09.15 00:12:24 35.7192 28.6600 18.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.15 00:06:38 39.2700 29.1970 5.0 -.- 1.6 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

