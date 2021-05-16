Deprem mi oldu? 16 Mayıs 2021 nerede deprem oldu? | 16 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeolojik konumu gereği pek çok fay hattının bulunduğu Türkiye, depremlerin çok sık meydana bir ülke. 16 Mayıs Pazar gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 16 Mayıs'ta deprem mi oldu? 16 Mayıs'ta nerede deprem oldu?

16 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 09:51:59'da Çorum, Sungurlu'da 7.00 km'de 1.3 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 09:48:39'de Ege Denizi, Marmaris, Muğla'da 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah 09:33:41'de ise Bursa, Orhaneli'de 7.04 derinliğinde 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elazığ, Arıcak ise 08:29:33'te 2.2 ile sallandı.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 09:48:37'de Akdeniz'de 8.1 derinliğinde ve 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 09:33:40'da ise Yenidanişment-Orhaneli, Bursa'da 1.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gece 3 sularında 3.7 ile sallanan Girit Adası, Akdeniz sabah 09:26:03'te 2.3 şiddeti ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:





