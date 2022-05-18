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DEPREM Mİ OLDU? 18 Mayıs nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? 18 Mayıs 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

18.05.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu? 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama merak konusu oldu. Peki Deprem mi oldu? 18 Mayıs nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 18 Mayıs 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama....

DEPREM Mİ OLDU? 18 Mayıs nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? 18 Mayıs 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamasında detaylara yer verildi. Peki Deprem mi oldu? 18 Mayıs nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? 18 Mayıs 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

18 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

2022.05.18 04:42:49 39.9253 42.0420 11.2 -.- 1.2 -.- HARCLI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.05.18 03:44:04 38.4787 44.2792 2.8 -.- 1.8 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2022.05.18 02:35:04 39.6605 23.0880 18.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.18 02:29:16 37.0352 26.5802 7.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.18 02:26:25 37.1523 28.7575 11.7 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.18 02:11:14 37.8687 29.4333 11.4 -.- 1.1 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.05.18 02:01:44 37.0000 27.8667 10.1 -.- 1.7 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.05.18 01:09:09 40.4357 42.0262 18.8 -.- 1.4 -.- DAMARLITAS-OLTU (ERZURUM) İlksel
2022.05.18 00:48:40 36.0827 26.0595 129.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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