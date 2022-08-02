Deprem mi oldu? 2 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Erzurum ve Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrasında birçok vatandaş, 'Deprem mi oldu?' sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesiyle birlikte, yaşanan sarsıntıların deprem olup olmadığını vatandaşlar kolayca görebiliyor. Peki, deprem mi oldu? İşte 2 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.

DEPREM Mİ OLDU?

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, yaşadıkları kentlerde ufak sarsıntılar deprem zanneden veya gerçekten sarsıntının deprem olduğunu düşünen kişiler tarafından sorgulanıyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ise 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ



