Deprem mi oldu? 22 Mart Salı nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Mart 2022 Salı

22 Mart Salı günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Akdeniz'in yanı sıra Erzurum ve Muğla gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. 22 Mart Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 22 Mart 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

22 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.22 04:53:52 36.9967 28.4085 5.0 -.- 1.0 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.22 04:22:40 36.3300 28.2335 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.22 02:03:02 40.4430 42.2803 8.6 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

