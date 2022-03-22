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Deprem mi oldu? 22 Mart Salı nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Mart 2022 Salı

22.03.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu? 22 Mart Salı deprem listesi haftanın ikinci gününde bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Akdeniz'in yanı sıra Erzurum ve Muğla gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Peki 22 Mart Salı nerede deprem oldu? 22 Mart Salı günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama...

Deprem mi oldu? 22 Mart Salı nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Mart 2022 Salı

22 Mart Salı günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Akdeniz'in yanı sıra Erzurum ve Muğla gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. 22 Mart Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 22 Mart 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

21 Mart Pazartesi deprem mi oldu?

22 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.22 04:53:52 36.9967 28.4085 5.0 -.- 1.0 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.22 04:22:40 36.3300 28.2335 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.22 02:03:02 40.4430 42.2803 8.6 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

21 Mart Pazartesi deprem mi oldu?

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi Akdeniz Erzurum Muğla
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