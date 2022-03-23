Deprem mi oldu? 23 Mart Çarşamba nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Mart 2022 Çarşamba

23 Mart Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Muğla, Erzincan, Ankara, Elazığ ve Konya gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. 23 Mart Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 23 Mart 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

23 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.23 06:28:29 37.0887 28.3973 7.7 -.- 2.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.23 04:47:39 39.6762 39.8895 56.3 -.- 1.8 -.- PINARLIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel

2022.03.23 04:31:51 37.0763 28.3830 6.0 -.- 2.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.23 03:43:40 40.8375 28.1718 13.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.03.23 03:41:56 37.6503 31.5445 5.3 -.- 1.5 -.- USTUNLER-BEYSEHIR (KONYA) İlksel

2022.03.23 03:24:48 35.7990 24.4140 22.7 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.23 01:47:28 38.3948 39.0672 10.3 -.- 1.3 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.03.23 00:42:08 40.1242 31.6765 7.9 -.- 1.7 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2022.03.23 00:34:18 39.9073 39.5115 1.2 -.- 2.6 -.- BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2022.03.23 00:29:31 40.2348 31.8532 5.9 -.- 1.9 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp



