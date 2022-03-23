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Deprem mi oldu? 23 Mart Çarşamba nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Mart 2022 Çarşamba

23.03.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, 23 Mart Çarşamba deprem listesi bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 23 Mart Çarşamba nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama...

Deprem mi oldu? 23 Mart Çarşamba nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Mart 2022 Çarşamba

23 Mart Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Muğla, Erzincan, Ankara, Elazığ ve Konya gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. 23 Mart Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 23 Mart 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

21 Mart Pazartesi deprem mi oldu?

23 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.23 06:28:29 37.0887 28.3973 7.7 -.- 2.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.23 04:47:39 39.6762 39.8895 56.3 -.- 1.8 -.- PINARLIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2022.03.23 04:31:51 37.0763 28.3830 6.0 -.- 2.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.23 03:43:40 40.8375 28.1718 13.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.03.23 03:41:56 37.6503 31.5445 5.3 -.- 1.5 -.- USTUNLER-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2022.03.23 03:24:48 35.7990 24.4140 22.7 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.23 01:47:28 38.3948 39.0672 10.3 -.- 1.3 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.03.23 00:42:08 40.1242 31.6765 7.9 -.- 1.7 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.03.23 00:34:18 39.9073 39.5115 1.2 -.- 2.6 -.- BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2022.03.23 00:29:31 40.2348 31.8532 5.9 -.- 1.9 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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