Deprem mi oldu? 3 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip edilirken Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 3 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 3 EKİM 2022 PAZARTESİ

2022.10.03 04:48:48 39.8970 41.7695 8.8 -.- 1.7 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2022.10.03 04:35:05 39.1885 41.5827 17.7 -.- 1.5 -.- KAYADELEN-VARTO (MUS) İlksel

2022.10.03 04:27:36 39.1215 27.2892 17.4 -.- 1.7 -.- DAGISTAN-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2022.10.03 04:11:09 39.2007 41.6093 4.6 -.- 2.3 -.- SAHVERDI-HINIS (ERZURUM) İlksel

2022.10.03 04:05:50 40.4075 29.0242 7.0 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.10.03 01:21:17 37.7527 29.2677 10.5 -.- 1.5 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel

2022.10.03 00:48:58 36.6688 28.3977 7.0 -.- 2.6 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.10.03 00:33:42 37.0380 28.9175 18.8 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.10.03 00:31:50 40.9125 39.8148 5.3 -.- 2.2 -.- IKISU-YOMRA (TRABZON) İlksel

2022.10.03 00:08:44 37.4778 37.0730 11.3 -.- 1.2 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

