HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

03.05.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı, oturdukları kentlerde sarsıntı hisseden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından verilen bilgiler doğrultusunda bugün şiddetli bir depremin yaşanmadığı belirtiliyor. Kandilli ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi sarsıntılara ilişkin bilgileri gösteriyor. Peki, Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi.

Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi anlık paylaşılmaya devam ediyor. Birçok şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından yaşanan anlık sarsıntılarla ilgili aramalar yapılmaya devam ediyor. Vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, 3 Mayıs 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi tarafından anlık yaşanan son depremlerle ilgili liste paylaşılmaya devam ediyor. Kurumun aktardığı bilgilere göre, bugün 3 şiddetinin üstünde bir deprem henüz yaşanmadı.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

2022-05-03-10-19-www.koeri.boun.edu.tr

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından meydana gelen son depremlerle alakalı bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Kurum tarafından aktarılan verilere göre, bugün 3 şiddetinin üstünde bir depremin henüz yaşanmadığı belirtildi.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

2022-05-03-10-20-deprem.afad.gov.tr

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak?FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak?
16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını sopayla öldürdü16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını sopayla öldürdü
“10 güne kadar kalan kısıtlamalar kalkacak''“10 güne kadar kalan kısıtlamalar kalkacak''
Anahtar Kelimeler:
deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

İlginizi Çekebilir

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.