Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi anlık paylaşılmaya devam ediyor. Birçok şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından yaşanan anlık sarsıntılarla ilgili aramalar yapılmaya devam ediyor. Vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, 3 Mayıs 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi tarafından anlık yaşanan son depremlerle ilgili liste paylaşılmaya devam ediyor. Kurumun aktardığı bilgilere göre, bugün 3 şiddetinin üstünde bir deprem henüz yaşanmadı.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından meydana gelen son depremlerle alakalı bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Kurum tarafından aktarılan verilere göre, bugün 3 şiddetinin üstünde bir depremin henüz yaşanmadığı belirtildi.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler





