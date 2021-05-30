Deprem mi oldu? 30 Mayıs nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 30 Mayıs 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeolojik konumu gereği pek çok fay hattının bulunduğu Türkiye, depremlerin çok sık meydana bir ülke. 30 Mayıs Pazar gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 30 Mayıs'ta deprem mi oldu? 30 Mayıs'ta nerede deprem oldu?

30 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? 30 MAYIS 2021 NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 07:32:42'de Denizli, Pamukkale'de 7.01 km'de 1.1 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 06:18:53'te Muğla,Milas'ta 1.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah 05:54:20'de ise Malatya, Pütürge'de 7.00 derinliğinde 1.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tokat merkez 05:01:08'de 1.4 ile ve Antalya, Kaş 04:32:36'da 1.6 ile sallandı.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 09:02:11'de Acıpayam, Elazığ'da 1.7 km derinliğinde ve 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 06:18:53'te ise Ören,Milas'da 1.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kos Adası, Akdeniz sabah 05:37:13'te 1.8 ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:



