HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Deprem mi oldu? 30 Mayıs nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 30 Mayıs 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu? 30 Mayıs nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 30 Mayıs 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

30.05.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafi konumu gereği birçok fay hattının bulunduğu ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmekte. Vatandaşlar 30 Mayıs tarihinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Elazığ, Antalya, Denizli, Muğla ve Malatya bugün sabah saatlerinde sallandı. Peki 30 Mayıs'ta nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 30 Mayıs 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu? 30 Mayıs nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 30 Mayıs 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeolojik konumu gereği pek çok fay hattının bulunduğu Türkiye, depremlerin çok sık meydana bir ülke. 30 Mayıs Pazar gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 30 Mayıs'ta deprem mi oldu? 30 Mayıs'ta nerede deprem oldu?

30 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? 30 MAYIS 2021 NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 07:32:42'de Denizli, Pamukkale'de 7.01 km'de 1.1 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 06:18:53'te Muğla,Milas'ta 1.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah 05:54:20'de ise Malatya, Pütürge'de 7.00 derinliğinde 1.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tokat merkez 05:01:08'de 1.4 ile ve Antalya, Kaş 04:32:36'da 1.6 ile sallandı.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

sdcfvgdcfvg

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 09:02:11'de Acıpayam, Elazığ'da 1.7 km derinliğinde ve 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 06:18:53'te ise Ören,Milas'da 1.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kos Adası, Akdeniz sabah 05:37:13'te 1.8 ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

kandilli30mayis


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Karantina süresi kaç gün, karantina süresi değişti mi? Karantina süresi kaç gün, karantina süresi değişti mi?
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.