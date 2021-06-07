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  4. Muğla, İzmir ve Van'da deprem mi oldu? 7 Haziran 2021 nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 7 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Muğla, İzmir ve Van'da deprem mi oldu? 7 Haziran 2021 nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 7 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

07.06.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafi konumu gereği pek çok fay hattının bulunduğu ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmekte. Vatandaşlar 7 Haziran 2021 tarihinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Muğla, İzmir ve Van bugün sabah saatlerinde sallandı. Peki 7 Haziran'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 7 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Muğla, İzmir ve Van'da deprem mi oldu? 7 Haziran 2021 nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 7 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeolojik konumu gereği birçok fay hattının bulunduğu Türkiye, depremlerin çok sık meydana bir ülke. 7 Haziran 2021 Pazartesi gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 7 Haziran'da deprem mi oldu? 7 Haziran'da nerede deprem oldu?

7 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU? 7 HAZİRAN 2021 NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 08:42:02'de Ege Denizi, Çeşme, İzmir'de 17.68 derinliğinde 1.3 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 07:10:47'de Kahramanmaraş, Türkoglu'nda 1.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah 06:55:45'te ise Ege Denizi, Datça, Muğla'da 11.00 derinliğinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van, Erciş sabah 06:39:34'te 1.3 ile ve Ege Denizi, Datça, Muğla yine 06:30:39'da 2.5 ile sallandı.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

sondepremler7haziranafad

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 07:46:37'de Oniki Adalar Akdeniz'de 8.5 km derinliğinde ve 1.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 06:30:39'da ise Akdeniz'de 2.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Van, Ermişler sabah 06:29:27'de 3.1 ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

kandillidepremler7haziran

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