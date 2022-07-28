Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 28 Temmuz 2022 Perşembe

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamalarının detayları merak edildi. 28 Temmuz 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Deprem mi oldu? İşte 28 Temmuz 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

2022.07.28 05:48:20 37.2468 26.9903 13.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.07.28 05:46:03 34.7438 24.2843 2.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.28 04:56:50 37.0543 28.3955 3.5 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.07.28 04:47:52 37.1472 36.4920 5.0 -.- 2.4 -.- KALECIK-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel

2022.07.28 04:35:23 40.0733 33.1872 9.1 -.- 1.5 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel

2022.07.28 04:14:30 36.6433 28.0943 2.4 -.- 1.6 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.07.28 03:58:01 37.0620 28.4620 5.0 -.- 1.4 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.07.28 03:12:07 38.9083 29.1333 5.3 -.- 2.3 -.- KIZILKOLTUK-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel

2022.07.28 01:31:51 40.4868 26.3552 5.0 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.07.28 00:52:23 39.0680 37.7848 5.0 -.- 1.7 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2022.07.28 00:51:10 37.1842 36.0730 12.5 -.- 1.7 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.07.28 00:51:07 39.2637 27.7330 5.6 -.- 1.7 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD TÜM DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

