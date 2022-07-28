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  4. Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 28 Temmuz 2022 Perşembe

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 28 Temmuz 2022 Perşembe

28.07.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi bugün gerçekleşen sarsıntılara ilişkin listeleri paylaştı. Bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş internette "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 28 Temmuz 2022 Perşembe

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamalarının detayları merak edildi. 28 Temmuz 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Deprem mi oldu? İşte 28 Temmuz 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

2022.07.28 05:48:20 37.2468 26.9903 13.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.07.28 05:46:03 34.7438 24.2843 2.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.28 04:56:50 37.0543 28.3955 3.5 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.07.28 04:47:52 37.1472 36.4920 5.0 -.- 2.4 -.- KALECIK-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2022.07.28 04:35:23 40.0733 33.1872 9.1 -.- 1.5 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2022.07.28 04:14:30 36.6433 28.0943 2.4 -.- 1.6 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.07.28 03:58:01 37.0620 28.4620 5.0 -.- 1.4 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.07.28 03:12:07 38.9083 29.1333 5.3 -.- 2.3 -.- KIZILKOLTUK-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel
2022.07.28 01:31:51 40.4868 26.3552 5.0 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.28 00:52:23 39.0680 37.7848 5.0 -.- 1.7 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2022.07.28 00:51:10 37.1842 36.0730 12.5 -.- 1.7 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.07.28 00:51:07 39.2637 27.7330 5.6 -.- 1.7 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD TÜM DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi afad
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