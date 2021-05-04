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  4. Deprem mi oldu? | Bugün (4 Mayıs) AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu? | Bugün (4 Mayıs) AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

04.05.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege ve Akdeniz kıyılarında uzun bir süredir devam eden depremler, hala meydana gelmeye devam ediyor. 4 Mayıs gece saatlerinde büyüklüğü 2’yi geçmeyen birçok deprem kaydedildi. Depremlerin birçoğu Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde bulunuyor. Özellikle Oniki Adalar merkezli depremlerin sıklığı ise dikkat çekiyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Deprem mi oldu? | Bugün (4 Mayıs) AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

4 Mayıs günü Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı son depremler listesine göre, gece saatlerinde şiddeti 2’den küçük birçok deprem meydana geldi. Meydana gelen depremler Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde bulunuyor. Bugün sabah saatlerinde ise Ege Denizi / Midilli Adası merkezli 2.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 6.3 olarak açıklandı. İşte 4 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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