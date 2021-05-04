Deprem mi oldu? | Bugün (4 Mayıs) AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

4 Mayıs günü Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı son depremler listesine göre, gece saatlerinde şiddeti 2’den küçük birçok deprem meydana geldi. Meydana gelen depremler Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde bulunuyor. Bugün sabah saatlerinde ise Ege Denizi / Midilli Adası merkezli 2.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 6.3 olarak açıklandı. İşte 4 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





