Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Mart Salı İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 15 Mart 2022!

15 Mart 2022 Salı günü deprem oldu mu sorusu haftanın ikinci soruluyor. Yaşadıkları şehirlerde sarsıntı yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Muş, Elazığ, Erzurum, Sakarya ve Isparta gibi illerde sarsıntı gerçekleşti. 15 Mart Salı günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 15 Mart 2022 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

15 MART SALI DEPREM Mİ OLDU?

2022.03.15 07:08:19 38.7315 40.0352 5.8 -.- 2.3 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG)

2022.03.15 06:47:03 37.0490 28.4047 10.2 -.- 1.9 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)

2022.03.15 06:35:22 37.8683 26.9443 13.8 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.03.15 06:13:01 38.9425 41.9553 8.7 -.- 2.0 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS)

2022.03.15 05:15:27 37.9103 27.2320 4.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.03.15 05:07:04 38.9310 41.9978 13.8 -.- 1.8 -.- YOKUSBASI-BULANIK (MUS)

2022.03.15 05:06:33 38.9723 42.0577 9.1 -.- 1.9 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS)

2022.03.15 04:52:46 37.8628 26.8745 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.03.15 03:58:38 39.1480 40.1278 22.8 -.- 2.2 -.- KORUDIBI-KARAKOCAN (ELAZIG)

2022.03.15 03:17:25 39.6183 41.1778 9.3 -.- 1.5 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

2022.03.15 02:55:40 39.4117 26.2717 6.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2022.03.15 01:57:21 38.4095 31.0988 1.0 -.- 1.2 -.- CAMHARMAN-YALVAC (ISPARTA)

2022.03.15 01:42:08 40.7418 30.7380 15.9 -.- 1.5 -.- SULEYMANIYE-HENDEK (SAKARYA)

2022.03.15 01:15:47 38.3378 29.8478 5.3 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-CIVRIL (DENIZLI)

2022.03.15 00:23:15 39.6625 41.0975 26.9 -.- 1.1 -.- KARASEYH-CAT (ERZURUM)

