Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte 30 Mart 2021 Kandilli son depremler listesi…

Kayda değer bir deprem yaşanmazken, sarsıntıların derinliğinden ve büyüklüğünden dolayı depremi kimse de hissetmedi. AFAD ve Kandilli, gelişmiş cihazlarıyla anbean depremi kaydediyor, nerede ve ne zaman olduğunu dakika dakika paylaşıyor. İşte 30 Mart son depremler listesi…

İŞTE 30 MART SALI SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.03.30 07:04:15 38.8867 43.6590 5.6 -.- 2.1 -.- KELLE-(VAN) İlksel

2021.03.30 06:40:18 37.1432 28.7065 3.8 -.- 1.5 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2021.03.30 06:21:50 38.3643 38.8172 5.0 -.- 1.9 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2021.03.30 05:45:51 38.8382 43.5737 12.6 -.- 2.3 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel

2021.03.30 05:37:50 37.9722 27.3757 4.7 -.- 1.3 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.03.30 05:16:47 39.2952 26.0407 7.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.30 04:50:37 40.6400 29.1245 14.0 -.- 0.9 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.03.30 04:27:38 38.1522 38.8475 17.0 -.- 0.9 -.- KARAKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.30 04:21:59 38.2243 38.7115 12.0 -.- 2.5 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.30 03:15:23 38.3620 38.9957 8.0 -.- 1.4 -.- GORGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.03.30 03:03:55 36.9428 27.8628 15.7 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.30 02:30:38 37.1645 28.5397 18.4 -.- 0.9 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2021.03.30 02:26:52 36.4177 27.6995 10.5 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.03.30 01:02:17 37.8810 28.7870 7.9 -.- 1.4 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2021.03.30 00:57:14 37.9133 28.7933 7.1 -.- 1.3 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2021.03.30 00:38:29 39.3760 26.0595 11.0 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.30 00:34:06 39.5107 40.0868 16.1 -.- 1.8 -.- KUZULCA-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2021.03.30 00:12:25 40.7470 28.1667 7.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel



